Подготовка к возможной встрече с Трампом в России не ведется, заявил Путин

Подготовка к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в РФ не ведется, сроки неизвестны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Подготовка к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в РФ не ведется, сроки неизвестны, заявил президент России Владимир Путин."Сроков не известно, подготовка к встрече не ведется", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о том, ведется ли подготовка к его возможной встрече с Трампом в России.

