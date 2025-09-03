Рейтинг@Mail.ru
Подготовка к возможной встрече с Трампом в России не ведется, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 03.09.2025 (обновлено: 17:41 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039464556.html
Подготовка к возможной встрече с Трампом в России не ведется, заявил Путин
Подготовка к возможной встрече с Трампом в России не ведется, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Подготовка к возможной встрече с Трампом в России не ведется, заявил Путин
Подготовка к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в РФ не ведется, сроки неизвестны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:40:00+03:00
2025-09-03T17:41:00+03:00
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039457945_0:71:3186:1864_1920x0_80_0_0_b6aade632b9c32755918822ad55f0ca0.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Подготовка к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в РФ не ведется, сроки неизвестны, заявил президент России Владимир Путин."Сроков не известно, подготовка к встрече не ведется", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о том, ведется ли подготовка к его возможной встрече с Трампом в России.
https://ria.ru/20250903/putin-2039427448.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039457945_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_8c9ac2ac6ef8b91a4a5fb131ee644fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дональд трамп, сша, политика
Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Политика
Подготовка к возможной встрече с Трампом в России не ведется, заявил Путин

Путин: подготовка к возможной встрече с Трампом в РФ не идет, сроки неизвестны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Подготовка к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в РФ не ведется, сроки неизвестны, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Сроков не известно, подготовка к встрече не ведется", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о том, ведется ли подготовка к его возможной встрече с Трампом в России.
Пресс-подход Путина по итогам поездки в Китай - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин подвел итоги визита в Китай
Вчера, 16:41
 
РоссияВладимир ПутинДональд ТрампСШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала