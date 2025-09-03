https://ria.ru/20250903/putin-2039464556.html
Подготовка к возможной встрече с Трампом в России не ведется, заявил Путин
Подготовка к возможной встрече с Трампом в России не ведется, заявил Путин
Подготовка к возможной встрече с Трампом в России не ведется, заявил Путин
Подготовка к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в РФ не ведется, сроки неизвестны, заявил президент России Владимир Путин.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Подготовка к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в РФ не ведется, сроки неизвестны, заявил президент России Владимир Путин."Сроков не известно, подготовка к встрече не ведется", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о том, ведется ли подготовка к его возможной встрече с Трампом в России.
Подготовка к возможной встрече с Трампом в России не ведется, заявил Путин
