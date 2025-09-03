https://ria.ru/20250903/putin-2039460950.html
Путин рассказал о работе над устранением торговых дисбалансов с партнерами
2025-09-03T17:32:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия успешно работает над устранением торговых дисбалансов со странами-партнёрами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы стремимся к тому, чтобы вместе с партнерами договориться о том, что же они могли бы нам поставить, что бы мы могли им поставить. И в ходе этой совместной работы найти решение вот этих проблем. И у нас получается, кстати говоря, с одним из партнеров у нас в три раза поставки на наш рынок превышают то, что мы поставляем на рынок нашего партнера", - сказал Путин журналистам.
