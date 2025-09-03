Путин оценил работу переговорной группы Мединского

https://ria.ru/20250903/putin-2039460008.html

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Работа переговорной группы РФ под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского является хорошим примером, заявил президент России Владимир Путин. "То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича - мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - сказал Путин журналистам.

