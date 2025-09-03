https://ria.ru/20250903/putin-2039459609.html
Путин высказался об однополярном мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что однополярный мир должен прекратить свое существование."Однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе и в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту отживающую и, можно сказать, уже отжившую систему", - сказал Путин журналистам.
