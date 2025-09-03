Рейтинг@Mail.ru
"Либо мы, либо нас". Путин рассказал об ответе Киева на предложения по миру
17:28 03.09.2025
"Либо мы, либо нас". Путин рассказал об ответе Киева на предложения по миру
Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на предложение решить украинский вопрос мирно, РФ получила фразу, что украинская сторона будет воевать до...
россия
киев
владимир путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на предложение решить украинский вопрос мирно, РФ получила фразу, что украинская сторона будет воевать до тех пор, пока Россия "не отвернет" ей голову, или наоборот. "После того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась. И нам сказали, почти дословно, следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам", - сказал Путин журналистам.
Россия, Киев, Владимир Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на предложение решить украинский вопрос мирно, РФ получила фразу, что украинская сторона будет воевать до тех пор, пока Россия "не отвернет" ей голову, или наоборот.
"После того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась. И нам сказали, почти дословно, следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам", - сказал Путин журналистам.
