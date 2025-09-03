https://ria.ru/20250903/putin-2039459331.html

"Либо мы, либо нас". Путин рассказал об ответе Киева на предложения по миру

"Либо мы, либо нас". Путин рассказал об ответе Киева на предложения по миру - РИА Новости, 03.09.2025

"Либо мы, либо нас". Путин рассказал об ответе Киева на предложения по миру

Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на предложение решить украинский вопрос мирно, РФ получила фразу, что украинская сторона будет воевать до... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:28:00+03:00

2025-09-03T17:28:00+03:00

2025-09-03T18:26:00+03:00

россия

киев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039477980_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d0eee50e8052b0e8d156c0025f1b10e.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на предложение решить украинский вопрос мирно, РФ получила фразу, что украинская сторона будет воевать до тех пор, пока Россия "не отвернет" ей голову, или наоборот. "После того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась. И нам сказали, почти дословно, следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250903/poslednee-2039457235.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин впервые рассказал, что ответили на Украине, когда Россия отвела войска от Киева Путин впервые рассказал, что ответили на Украине, когда Россия отвела войска от Киева 2025-09-03T17:28 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, владимир путин