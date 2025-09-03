https://ria.ru/20250903/putin-2039458620.html

Путин оценил работу переговорной группы Мединского

Путин оценил работу переговорной группы Мединского

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Работа переговорной группы под руководством помощника президента России Владимира Мединского является примером сдержанности и профессионального подхода, заявил глава государства Владимир Путин."То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - сказал Путин журналистам.

