17:27 03.09.2025
Путин оценил работу переговорной группы Мединского
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Работа переговорной группы под руководством помощника президента России Владимира Мединского является примером сдержанности и профессионального подхода, заявил глава государства Владимир Путин."То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - сказал Путин журналистам.
владимир путин, владимир мединский, россия, политика
Владимир Путин, Владимир Мединский, Россия, Политика
Путин оценил работу переговорной группы Мединского

Путин назвал работу переговорной группы Мединского примером профессионализма

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Работа переговорной группы под руководством помощника президента России Владимира Мединского является примером сдержанности и профессионального подхода, заявил глава государства Владимир Путин.
"То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - сказал Путин журналистам.
Пресс-подход Путина по итогам поездки в Китай - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин подвел итоги визита в Китай
Вчера, 16:41
 
Владимир ПутинВладимир МединскийРоссияПолитика
 
 
