Путин высказался об отношениях России и Азербайджана

Путин высказался об отношениях России и Азербайджана - РИА Новости, 03.09.2025

Путин высказался об отношениях России и Азербайджана

В отношениях России и Азербайджана есть проблемы, но интерес к развитию связей все расставит на свои места, заявил президент РФ Владимир Путин.

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В отношениях России и Азербайджана есть проблемы, но интерес к развитию связей все расставит на свои места, заявил президент РФ Владимир Путин."В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы, но мы сегодня с президентом (Азербайджана Ильхамом - ред.) Алиевым поздоровались, поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами перекинулись. Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все проставят на свои места", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, отвечая на вопрос РИА Новости.

