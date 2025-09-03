https://ria.ru/20250903/putin-2039452033.html
Путин осудил тон Запада в вопросах экономического диалога
Путин осудил тон Запада в вопросах экономического диалога - РИА Новости, 03.09.2025
Путин осудил тон Запада в вопросах экономического диалога
Тон стран Запада в вопросах экономического диалога недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Тон стран Запада в вопросах экономического диалога недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин."Это невозможно сегодня в таком тоне разговаривать с такими партнёрами", - сказал он журналистам.
Путин осудил тон Запада в вопросах экономического диалога
