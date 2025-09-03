https://ria.ru/20250903/putin-2039449892.html
Путин заявил, что способов продления полномочий президента Украины нет
Путин заявил, что способов продления полномочий президента Украины нет - РИА Новости, 03.09.2025
Путин заявил, что способов продления полномочий президента Украины нет
Никаких способов продления полномочий президента Украины в конституции этой страны не прописано, заявил президент России Владимир Путин.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Никаких способов продления полномочий президента Украины в конституции этой страны не прописано, заявил президент России Владимир Путин. "В соответствии с конституцией Украины, кто-то может с ним соглашаться, кто-то нет, надо просто внимательно почитать текст. Никаких способов продления полномочий президента Украины в конституции Украины не предусмотрено. Вообще никаких. Вот избрался на пять лет, пять лет прошло, все - закончились полномочия. Значит, есть положение, согласно которому в условиях военного положения выборы не проводятся. Это да, это правда. Но это не значит, что пролонгируются полномочия президента. Это значит, что его полномочия истекают, а его права передаются спикеру Рады, в том числе и его полномочия в качестве верховного главнокомандующего", - сказал Путин журналистам.
