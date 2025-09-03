Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал власти Украины провести референдум - РИА Новости, 03.09.2025
17:12 03.09.2025
Путин призвал власти Украины провести референдум
Власти Украины должны провести референдум для решения любых территориальных вопросов, заявил президент России Владимир Путин.
в мире
украина
россия
владимир путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Власти Украины должны провести референдум для решения любых территориальных вопросов, заявил президент России Владимир Путин. "Что нужно сделать тогда действующим властям (Украины - ред.), если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования… они должны прежде всего провести референдум. В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только по референдумам", - сказал Путин журналистам.
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Власти Украины должны провести референдум для решения любых территориальных вопросов, заявил президент России Владимир Путин.
"Что нужно сделать тогда действующим властям (Украины - ред.), если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования… они должны прежде всего провести референдум. В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только по референдумам", - сказал Путин журналистам.
Путин рассказал, как общался с Трампом на английском языке в лимузине
В миреУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
