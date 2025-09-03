https://ria.ru/20250903/putin-2039449447.html

Путин призвал власти Украины провести референдум

Путин призвал власти Украины провести референдум - РИА Новости, 03.09.2025

Путин призвал власти Украины провести референдум

Власти Украины должны провести референдум для решения любых территориальных вопросов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:12:00+03:00

2025-09-03T17:12:00+03:00

2025-09-03T17:12:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039432178_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83f4055864b5b3725c64c9c9e45434af.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Власти Украины должны провести референдум для решения любых территориальных вопросов, заявил президент России Владимир Путин. "Что нужно сделать тогда действующим властям (Украины - ред.), если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования… они должны прежде всего провести референдум. В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только по референдумам", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250903/ria-2039445540.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир путин