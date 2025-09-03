https://ria.ru/20250903/putin-2039449447.html
Путин призвал власти Украины провести референдум
2025-09-03T17:12:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Власти Украины должны провести референдум для решения любых территориальных вопросов, заявил президент России Владимир Путин. "Что нужно сделать тогда действующим властям (Украины - ред.), если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования… они должны прежде всего провести референдум. В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только по референдумам", - сказал Путин журналистам.
