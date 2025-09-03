https://ria.ru/20250903/putin-2039448591.html

Российские войска успешно наступают в зоне СВО, заявил Путин

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Российские вооруженные силы в зоне специальной военной операции (СВО) наступают успешно, заявил президент РФ Владимир Путин."Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают, наступают успешно, разным темпом, но практически на всех направлениях", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

