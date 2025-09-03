Рейтинг@Mail.ru
Российские войска успешно наступают в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 03.09.2025 (обновлено: 17:35 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039448591.html
Российские войска успешно наступают в зоне СВО, заявил Путин
Российские войска успешно наступают в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Российские войска успешно наступают в зоне СВО, заявил Путин
Российские вооруженные силы в зоне специальной военной операции (СВО) наступают успешно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:10:00+03:00
2025-09-03T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
китай
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039458874_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c64460e91c158e60345dbae9a873c521.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Российские вооруженные силы в зоне специальной военной операции (СВО) наступают успешно, заявил президент РФ Владимир Путин."Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают, наступают успешно, разным темпом, но практически на всех направлениях", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
https://ria.ru/20250903/putin-2039446305.html
россия
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о наступлении группировок ВС России
Путин о наступлении группировок ВС России
2025-09-03T17:10
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039458874_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_ebc7280c2f357f8bc0510262f4c949e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, китай, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Китай, Безопасность, Украина
Российские войска успешно наступают в зоне СВО, заявил Путин

Путин: российские войска успешно наступают в зоне СВО на всех направлениях

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Российские вооруженные силы в зоне специальной военной операции (СВО) наступают успешно, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают, наступают успешно, разным темпом, но практически на всех направлениях", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин
Вчера, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинКитайБезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала