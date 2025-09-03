https://ria.ru/20250903/putin-2039448591.html
Российские войска успешно наступают в зоне СВО, заявил Путин
Российские войска успешно наступают в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Российские войска успешно наступают в зоне СВО, заявил Путин
Российские вооруженные силы в зоне специальной военной операции (СВО) наступают успешно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:10:00+03:00
2025-09-03T17:10:00+03:00
2025-09-03T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
китай
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039458874_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c64460e91c158e60345dbae9a873c521.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Российские вооруженные силы в зоне специальной военной операции (СВО) наступают успешно, заявил президент РФ Владимир Путин."Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают, наступают успешно, разным темпом, но практически на всех направлениях", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
https://ria.ru/20250903/putin-2039446305.html
россия
китай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039458874_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_ebc7280c2f357f8bc0510262f4c949e1.jpg
Путин о наступлении группировок ВС России
Путин о наступлении группировок ВС России
2025-09-03T17:10
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, китай, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Китай, Безопасность, Украина
Российские войска успешно наступают в зоне СВО, заявил Путин
Путин: российские войска успешно наступают в зоне СВО на всех направлениях