ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 03.09.2025
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил президент РФ Владимир Путин."Предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противников, ВСУ, на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи", - сказал Путин журналистам.
Путин заявил, что ВСУ не способны вести крупномасштабные наступательные действия

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противников, ВСУ, на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи", - сказал Путин журналистам.
