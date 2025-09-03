https://ria.ru/20250903/putin-2039446305.html
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил президент РФ Владимир Путин."Предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противников, ВСУ, на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи", - сказал Путин журналистам.
