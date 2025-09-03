Путин о Зеленском: если готов к встрече, пусть приезжает в Москву
О возможной встрече с Зеленским
- если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву;
- Путин сообщил Дональду Трампу о возможности встречи с главой киевского режима;
- он назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины;
"В соответствии с Конституцией Украины, кто-то может с ним соглашаться, кто-то нет, надо просто внимательно почитать текст. Никаких способов продления полномочий президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено. Вообще никаких. Вот избрался на пять лет, пять лет прошло — все, закончились полномочия".
- у Конституционного суда Украины нет кворума и полномочий, это путь в никуда.
О гарантиях безопасности
"Мы, <...> хочу это подчеркнуть, боремся не столько за территории, сколько за права человека и право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, дедов и так далее".
- вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для этого нужно отменить военное положение;
- мнение народа, который решил жить в составе России, надо уважать — это и есть демократия;
- Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не ставила под сомнение членство в ЕС.
О попытках мирного урегулирования
- все попытки Москвы решить украинский вопрос мирно были пущены под откос;
- Россия еще в 2022 году предлагала украинским властям вывести войска с юго-востока и закончить конфликт;
- эти предложения тогда не вызывали отторжения у Киева;
"После того как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась. И нам сказали — почти дословно — следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам".
- в трагедии на Украине виноваты те, кто напрочь игнорировали интересы России в сфере безопасности;
- Москва неоднократно предлагала Киеву мирные средства завершения конфликта;
- в случае невозможности такого урегулирования Москве придется решать поставленные задачи вооруженным путем;
"Мне тем не менее представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу".
- Путин доволен работой Владимира Мединского как главы переговорной группы с Украиной, он назвал их работу примером сдержанности и профессионального подхода;
- спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа критикуют те, кому не нравится его подход и подход Трампа по урегулированию ситуации на Украине мирными средствами.
"Мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение".
Об успехах ВС России
- группировки российских войск в зоне СВО наступают на всех направлениях;
"Они (российские военнослужащие. — Прим. ред.) в подавляющем своем большинстве — я хочу подчеркнуть — стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале специальной военной операции. Все остальное имеет второстепенное значение. А как? Лучше, конечно, мирным путем, мирными средствами".
- Украина же пытается затыкать дыры на фронте;
- ВСУ не способны вести крупномасштабные операции: их резервов становится все меньше;
"Расслабляться нельзя: это может быть все что угодно, это может быть подготовка резерва для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера".
- боеспособные подразделения Украины укомплектованы не больше чем на 47-48 процентов;
- ВСУ удерживают рубежи, перебрасывая бригады с одного направления на другое;
- боевые действия — сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует.