Путин о Зеленском: если готов к встрече, пусть приезжает в Москву - РИА Новости, 03.09.2025
17:03 03.09.2025 (обновлено: 18:23 03.09.2025)
Путин о Зеленском: если готов к встрече, пусть приезжает в Москву
Путин о Зеленском: если готов к встрече, пусть приезжает в Москву
Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай высказался о конфликте на Украине и путях его урегулирования. Президент среди прочего...
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай высказался о конфликте на Украине и путях его урегулирования. Президент среди прочего рассказал о возможности встречи с Владимиром Зеленским, решении территориальных вопросов и продвижении российских войск в зоне спецоперации.Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О возможной встрече с Зеленским&quot;В соответствии с Конституцией Украины, кто-то может с ним соглашаться, кто-то нет, надо просто внимательно почитать текст. Никаких способов продления полномочий президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено. Вообще никаких. Вот избрался на пять лет, пять лет прошло — все, закончились полномочия&quot;.О гарантиях безопасности&quot;Мы, &lt;...&gt; хочу это подчеркнуть, боремся не столько за территории, сколько за права человека и право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, дедов и так далее&quot;.О попытках мирного урегулирования&quot;После того как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась. И нам сказали — почти дословно — следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам&quot;.&quot;Мне тем не менее представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу&quot;.&quot;Мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение&quot;.Об успехах ВС России &quot;Они (российские военнослужащие. — Прим. ред.) в подавляющем своем большинстве — я хочу подчеркнуть — стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале специальной военной операции. Все остальное имеет второстепенное значение. А как? Лучше, конечно, мирным путем, мирными средствами&quot;.&quot;Расслабляться нельзя: это может быть все что угодно, это может быть подготовка резерва для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера&quot;.
Путин: Зеленский — "действующий глава администрации Украины"
Путин: Зеленский — "действующий глава администрации Украины"
Заявление Путина о гарантиях безопасности для Украины
Заявление Путина о гарантиях безопасности для Украины
Путин впервые рассказал, что ответили на Украине, когда Россия отвела войска от Киева
Путин впервые рассказал, что ответили на Украине, когда Россия отвела войска от Киева
Путин о работе переговорной группы Мединского
Путин назвал работу переговорной группы Мединского примером сдержанности и профессионального подхода
Путин о наступлении группировок ВС России
Путин о наступлении группировок ВС России
Путин о критическом состоянии ВСУ
Путин о критическом состоянии ВСУ
россия, москва, украина, владимир путин, евросоюз, нато, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дональд трамп
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп

Путин о Зеленском: если готов к встрече, пусть приезжает в Москву

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай высказался о конфликте на Украине и путях его урегулирования. Президент среди прочего рассказал о возможности встречи с Владимиром Зеленским, решении территориальных вопросов и продвижении российских войск в зоне спецоперации.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О возможной встрече с Зеленским

  • если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву;
  • Путин сообщил Дональду Трампу о возможности встречи с главой киевского режима;
  • он назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины;
«

"В соответствии с Конституцией Украины, кто-то может с ним соглашаться, кто-то нет, надо просто внимательно почитать текст. Никаких способов продления полномочий президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено. Вообще никаких. Вот избрался на пять лет, пять лет прошло — все, закончились полномочия".

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине
Владимир Путин
президент России
  • у Конституционного суда Украины нет кворума и полномочий, это путь в никуда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Все фокусы Зеленского: как скрыть от Трампа свою ничтожность
31 августа, 08:00

О гарантиях безопасности

  • каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России;
  • Москва никогда не ставила вопрос, что такие гарантии Киев может получить в обмен на территории;
«

"Мы, <...> хочу это подчеркнуть, боремся не столько за территории, сколько за права человека и право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, дедов и так далее".

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине
Владимир Путин
президент России
  • вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для этого нужно отменить военное положение;
  • мнение народа, который решил жить в составе России, надо уважать — это и есть демократия;
  • Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не ставила под сомнение членство в ЕС.

О попытках мирного урегулирования

  • все попытки Москвы решить украинский вопрос мирно были пущены под откос;
  • Россия еще в 2022 году предлагала украинским властям вывести войска с юго-востока и закончить конфликт;
  • эти предложения тогда не вызывали отторжения у Киева;
«

"После того как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась. И нам сказали — почти дословно — следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам".

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине
Владимир Путин
президент России
  • в трагедии на Украине виноваты те, кто напрочь игнорировали интересы России в сфере безопасности;
  • Москва неоднократно предлагала Киеву мирные средства завершения конфликта;
  • в случае невозможности такого урегулирования Москве придется решать поставленные задачи вооруженным путем;
«

"Мне тем не менее представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу".

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине
Владимир Путин
президент России
  • Путин доволен работой Владимира Мединского как главы переговорной группы с Украиной, он назвал их работу примером сдержанности и профессионального подхода;
  • спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа критикуют те, кому не нравится его подход и подход Трампа по урегулированию ситуации на Украине мирными средствами.
«

"Мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение".

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине
Владимир Путин
президент России
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае
Вчера, 09:05

Об успехах ВС России

  • группировки российских войск в зоне СВО наступают на всех направлениях;
«

"Они (российские военнослужащие. — Прим. ред.) в подавляющем своем большинстве — я хочу подчеркнуть — стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале специальной военной операции. Все остальное имеет второстепенное значение. А как? Лучше, конечно, мирным путем, мирными средствами".

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине
Владимир Путин
президент России
  • Украина же пытается затыкать дыры на фронте;
  • ВСУ не способны вести крупномасштабные операции: их резервов становится все меньше;
«

"Расслабляться нельзя: это может быть все что угодно, это может быть подготовка резерва для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера".

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине
Владимир Путин
президент России
  • боеспособные подразделения Украины укомплектованы не больше чем на 47-48 процентов;
  • ВСУ удерживают рубежи, перебрасывая бригады с одного направления на другое;
  • боевые действия — сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует.
 
РоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзНАТОВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
