Путин о Зеленском: если готов к встрече, пусть приезжает в Москву

Путин о Зеленском: если готов к встрече, пусть приезжает в Москву - РИА Новости, 03.09.2025

Путин о Зеленском: если готов к встрече, пусть приезжает в Москву

Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай высказался о конфликте на Украине и путях его урегулирования. Президент среди прочего... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай высказался о конфликте на Украине и путях его урегулирования. Президент среди прочего рассказал о возможности встречи с Владимиром Зеленским, решении территориальных вопросов и продвижении российских войск в зоне спецоперации.Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О возможной встрече с Зеленским"В соответствии с Конституцией Украины, кто-то может с ним соглашаться, кто-то нет, надо просто внимательно почитать текст. Никаких способов продления полномочий президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено. Вообще никаких. Вот избрался на пять лет, пять лет прошло — все, закончились полномочия".О гарантиях безопасности"Мы, <...> хочу это подчеркнуть, боремся не столько за территории, сколько за права человека и право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, дедов и так далее".О попытках мирного урегулирования"После того как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась. И нам сказали — почти дословно — следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам"."Мне тем не менее представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу"."Мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение".Об успехах ВС России "Они (российские военнослужащие. — Прим. ред.) в подавляющем своем большинстве — я хочу подчеркнуть — стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале специальной военной операции. Все остальное имеет второстепенное значение. А как? Лучше, конечно, мирным путем, мирными средствами"."Расслабляться нельзя: это может быть все что угодно, это может быть подготовка резерва для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера".

