https://ria.ru/20250903/putin-2039440210.html
Путин рассказал о попытках решить украинский вопрос мирно
Путин рассказал о попытках решить украинский вопрос мирно - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о попытках решить украинский вопрос мирно
Все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос, заявил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:58:00+03:00
2025-09-03T16:58:00+03:00
2025-09-03T17:14:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
китай
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039437226_9:586:2608:2048_1920x0_80_0_0_b8825885bebf4fa2c3314fc79252b365.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос, заявил российский президент Владимир Путин."Пустили под откос все наши попытки решить эти проблемы мирными средствами и фактически публично отказались от минских соглашений", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
https://ria.ru/20250903/konets-2039449240.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039437226_343:607:2264:2048_1920x0_80_0_0_edc19a0005a94f37ca779ecac47a7c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Китай, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире
Путин рассказал о попытках решить украинский вопрос мирно
Путин: все попытки России решить украинский вопрос мирно пустили под откос