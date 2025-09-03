Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о попытках решить украинский вопрос мирно - РИА Новости, 03.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 03.09.2025 (обновлено: 17:14 03.09.2025)
Путин рассказал о попытках решить украинский вопрос мирно
Путин рассказал о попытках решить украинский вопрос мирно - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о попытках решить украинский вопрос мирно
Все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос, заявил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
россия
специальная военная операция на украине
китай
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
в мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос, заявил российский президент Владимир Путин."Пустили под откос все наши попытки решить эти проблемы мирными средствами и фактически публично отказались от минских соглашений", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
россия, китай, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Китай, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, В мире
Путин рассказал о попытках решить украинский вопрос мирно

Путин: все попытки России решить украинский вопрос мирно пустили под откос

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос, заявил российский президент Владимир Путин.
"Пустили под откос все наши попытки решить эти проблемы мирными средствами и фактически публично отказались от минских соглашений", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Путин заявил, что видит свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКитайВладимир ПутинСаммит ШОС в Китае в 2025 годуВ мире
 
 
