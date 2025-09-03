Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал заявления Мерца в адрес России - РИА Новости, 03.09.2025
16:57 03.09.2025 (обновлено: 18:49 03.09.2025)
Путин прокомментировал заявления Мерца в адрес России
Владимир Путин назвал обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца неудачной попыткой снять с Запада ответственность за трагедию на Украине.
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин назвал обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца неудачной попыткой снять с Запада ответственность за трагедию на Украине."Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине", — сказал он. По словам Путина, Москва неоднократно предлагала Киеву мирные средства завершения конфликта. Он подчеркнул, что в конфликте на Украине виноваты те, кто напрочь игнорировали интересы России в сфере безопасности.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин назвал обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца неудачной попыткой снять с Запада ответственность за трагедию на Украине.
"Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине", — сказал он.
По словам Путина, Москва неоднократно предлагала Киеву мирные средства завершения конфликта. Он подчеркнул, что в конфликте на Украине виноваты те, кто напрочь игнорировали интересы России в сфере безопасности.

Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.
По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
