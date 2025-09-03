Путин прокомментировал заявления Мерца в адрес России
Путин: Мерц пытается снять с Запада ответственность за трагедию на Украине
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время визита в Китай
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин назвал обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца неудачной попыткой снять с Запада ответственность за трагедию на Украине.
"Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине", — сказал он.
По словам Путина, Москва неоднократно предлагала Киеву мирные средства завершения конфликта. Он подчеркнул, что в конфликте на Украине виноваты те, кто напрочь игнорировали интересы России в сфере безопасности.
Переговоры по Украине
Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.
По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.