Путин назвал условие для референдума на Украине по территориям

Вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для него нужно отменить военное положение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для него нужно отменить военное положение, заявил президент России Владимир Путин."Они должны прежде всего провести референдум. В соответствии с конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только на референдуме, насколько я помню. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения - это тоже конституционное положение", - сказал Путин журналистам.

