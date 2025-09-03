https://ria.ru/20250903/putin-2039437348.html
Путин назвал условие для референдума на Украине по территориям
Вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для него нужно отменить военное положение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для него нужно отменить военное положение, заявил президент России Владимир Путин."Они должны прежде всего провести референдум. В соответствии с конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только на референдуме, насколько я помню. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения - это тоже конституционное положение", - сказал Путин журналистам.
