Путин высказался о многополярном мире
Президент России Владимир Путин заявил, что контуры многополярного мира сложились. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что контуры многополярного мира сложились."По поводу того, сложился или не сложился многополярный мир: в целом его контуры, конечно, сложились", - сказал Путин журналистам.
