Путин высказался о многополярном мире

Президент России Владимир Путин заявил, что контуры многополярного мира сложились.

03.09.2025

2025-09-03T16:53:00+03:00

2025-09-03T18:37:00+03:00

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что контуры многополярного мира сложились."По поводу того, сложился или не сложился многополярный мир: в целом его контуры, конечно, сложились", - сказал Путин журналистам.

