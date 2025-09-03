https://ria.ru/20250903/putin-2039435365.html

Путин о Зеленском: если готов ко встрече, пусть приезжает в Москву

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин."Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

