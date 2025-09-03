Рейтинг@Mail.ru
Путин о Зеленском: если готов ко встрече, пусть приезжает в Москву
16:53 03.09.2025
Путин о Зеленском: если готов ко встрече, пусть приезжает в Москву
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин."Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
москва, владимир зеленский, владимир путин, россия
Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин напомнил, что Москва уже предлагала Киеву закончить конфликт
Москва Владимир Зеленский Владимир Путин Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
