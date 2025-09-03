https://ria.ru/20250903/putin-2039433522.html
Путин рассказал, за что борется Россия
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на собственном языке и жить в рамках своей культуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, от дедов и так далее", - сказал он журналистам.
