Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, за что борется Россия - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 03.09.2025 (обновлено: 16:57 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039433522.html
Путин рассказал, за что борется Россия
Путин рассказал, за что борется Россия - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал, за что борется Россия
Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на собственном языке и жить в рамках своей культуры, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:50:00+03:00
2025-09-03T16:57:00+03:00
россия
владимир путин
визит путина в китай — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039432200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88e7865c1e6dc404ae9404eccedc2d49.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на собственном языке и жить в рамках своей культуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, от дедов и так далее", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250903/putin-2039428050.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039432200_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3de16e5e9740352a9ed623279c52e6b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, визит путина в китай — 2025, в мире
Россия, Владимир Путин, Визит Путина в Китай — 2025, В мире
Путин рассказал, за что борется Россия

Путин: РФ борется не за территории, а за право людей говорить на своем языке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на собственном языке и жить в рамках своей культуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, от дедов и так далее", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин оценил единство всех собравшихся в Китае стран
Вчера, 16:42
 
РоссияВладимир ПутинВизит Путина в Китай — 2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала