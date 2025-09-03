https://ria.ru/20250903/putin-2039433522.html

Путин рассказал, за что борется Россия

Путин рассказал, за что борется Россия

Путин рассказал, за что борется Россия

Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на собственном языке и жить в рамках своей культуры, заявил президент РФ Владимир Путин.

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на собственном языке и жить в рамках своей культуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, от дедов и так далее", - сказал он журналистам.

