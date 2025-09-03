https://ria.ru/20250903/putin-2039430181.html
Путин высказался о развитии экономики в АТР
Путин высказался о развитии экономики в АТР - РИА Новости, 03.09.2025
Путин высказался о развитии экономики в АТР
Мировая экономика, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в...
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Мировая экономика, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР."Мировая экономика-то развивается, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Путин журналистам.
