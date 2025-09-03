https://ria.ru/20250903/putin-2039429978.html
Путин отметил увеличение потребности в энергоресурсах
2025-09-03T16:44:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Потребность в энергоресурсах растет, заявил президент России Владимир Путин."Потребности на энергоресурсы растут, в том числе и в китайской экономике", - сказал Путин журналистам.
