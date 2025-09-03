https://ria.ru/20250903/putin-2039428274.html
В ведущих экономиках еврозоны наблюдается рецессия, заявил Путин
В ведущих экономиках еврозоны наблюдается рецессия, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
В ведущих экономиках еврозоны наблюдается рецессия, заявил Путин
Мировая экономика развивается, несмотря на рецессию в ведущих экономиках стран еврозоны, заявил президент РФ Владимир Путин . РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:42:00+03:00
2025-09-03T16:42:00+03:00
2025-09-03T17:36:00+03:00
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039427210_540:716:2908:2048_1920x0_80_0_0_5d0e99293c69b4bcead996c53d4ead5c.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Мировая экономика развивается, несмотря на рецессию в ведущих экономиках стран еврозоны, заявил президент РФ Владимир Путин ."Даже несмотря на то, что во многих странах мы наблюдаем рецессию, например, в ведущих экономиках еврозоны, тем не менее, мировая экономика развивается", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250903/kitay-2039429654.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039427210_760:645:2631:2048_1920x0_80_0_0_96811b9af1c5819eeff4ebbc266d6220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
В ведущих экономиках еврозоны наблюдается рецессия, заявил Путин
Путин отметил развитие мировой экономики