В ведущих экономиках еврозоны наблюдается рецессия, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
16:42 03.09.2025 (обновлено: 17:36 03.09.2025)
В ведущих экономиках еврозоны наблюдается рецессия, заявил Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Мировая экономика развивается, несмотря на рецессию в ведущих экономиках стран еврозоны, заявил президент РФ Владимир Путин ."Даже несмотря на то, что во многих странах мы наблюдаем рецессию, например, в ведущих экономиках еврозоны, тем не менее, мировая экономика развивается", - сказал он журналистам.
Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Мировая экономика развивается, несмотря на рецессию в ведущих экономиках стран еврозоны, заявил президент РФ Владимир Путин .
"Даже несмотря на то, что во многих странах мы наблюдаем рецессию, например, в ведущих экономиках еврозоны, тем не менее, мировая экономика развивается", - сказал он журналистам.
Путин назвал Китай локомотивом мировой экономики
Вчера, 16:44
Путин назвал Китай локомотивом мировой экономики
