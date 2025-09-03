https://ria.ru/20250903/putin-2039428274.html

В ведущих экономиках еврозоны наблюдается рецессия, заявил Путин

В ведущих экономиках еврозоны наблюдается рецессия, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025

В ведущих экономиках еврозоны наблюдается рецессия, заявил Путин

Мировая экономика развивается, несмотря на рецессию в ведущих экономиках стран еврозоны, заявил президент РФ Владимир Путин . РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T16:42:00+03:00

2025-09-03T16:42:00+03:00

2025-09-03T17:36:00+03:00

владимир путин

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039427210_540:716:2908:2048_1920x0_80_0_0_5d0e99293c69b4bcead996c53d4ead5c.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Мировая экономика развивается, несмотря на рецессию в ведущих экономиках стран еврозоны, заявил президент РФ Владимир Путин ."Даже несмотря на то, что во многих странах мы наблюдаем рецессию, например, в ведущих экономиках еврозоны, тем не менее, мировая экономика развивается", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250903/kitay-2039429654.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, в мире