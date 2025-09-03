https://ria.ru/20250903/putin-2039428050.html

Путин оценил единство всех собравшихся в Китае стран

Единство всех собравшихся в Китае стран демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Единство всех собравшихся в Китае стран демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей, сообщил президент России Владимир Путин."Единство всех собравшихся - это очень важная демонстрация позитивного настроя и уверенности в том, что мы сможем достигать заданных целей", - сказал Путин журналистам.

