Путин оценил единство всех собравшихся в Китае стран - РИА Новости, 03.09.2025
16:42 03.09.2025 (обновлено: 16:53 03.09.2025)
Путин оценил единство всех собравшихся в Китае стран
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Единство всех собравшихся в Китае стран демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей, сообщил президент России Владимир Путин."Единство всех собравшихся - это очень важная демонстрация позитивного настроя и уверенности в том, что мы сможем достигать заданных целей", - сказал Путин журналистам.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Единство всех собравшихся в Китае стран демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей, сообщил президент России Владимир Путин.
"Единство всех собравшихся - это очень важная демонстрация позитивного настроя и уверенности в том, что мы сможем достигать заданных целей", - сказал Путин журналистам.
