Путин оценил единство всех собравшихся в Китае стран
Путин заявил, что единство собравшихся в КНР стран говорит о позитивном настрое
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Единство всех собравшихся в Китае стран демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей, сообщил президент России Владимир Путин.
"Единство всех собравшихся - это очень важная демонстрация позитивного настроя и уверенности в том, что мы сможем достигать заданных целей", - сказал Путин журналистам.
"Бумажный тигр": на Западе раскрыли, что ждет НАТО после саммита ШОС
2 сентября, 19:52