Путин рассказал о документах, подписанных во время визита в Китай

Путин рассказал о документах, подписанных во время визита в Китай - РИА Новости, 03.09.2025

Путин рассказал о документах, подписанных во время визита в Китай

Принятые во время визита в Китай документы нацелены на будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Принятые во время визита в Китай документы нацелены на будущее, заявил президент РФ Владимир Путин."Документы, которые были приняты, причем были приняты всеми участниками, они нацелены на будущее", - сказал Путин журналистам.

