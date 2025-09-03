Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о документах, подписанных во время визита в Китай - РИА Новости, 03.09.2025
16:40 03.09.2025
Путин рассказал о документах, подписанных во время визита в Китай
Путин рассказал о документах, подписанных во время визита в Китай - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о документах, подписанных во время визита в Китай
Принятые во время визита в Китай документы нацелены на будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:40:00+03:00
2025-09-03T16:47:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Принятые во время визита в Китай документы нацелены на будущее, заявил президент РФ Владимир Путин."Документы, которые были приняты, причем были приняты всеми участниками, они нацелены на будущее", - сказал Путин журналистам.
Путин рассказал о документах, подписанных во время визита в Китай

Путин: документы, принятые во время визита в Китай, нацелены на будущее

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Принятые во время визита в Китай документы нацелены на будущее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Документы, которые были приняты, причем были приняты всеми участниками, они нацелены на будущее", - сказал Путин журналистам.
