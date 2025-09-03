https://ria.ru/20250903/putin-2039427067.html
Путин рассказал о документах, подписанных во время визита в Китай
Путин рассказал о документах, подписанных во время визита в Китай - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о документах, подписанных во время визита в Китай
Принятые во время визита в Китай документы нацелены на будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:40:00+03:00
2025-09-03T16:40:00+03:00
2025-09-03T16:47:00+03:00
китай
владимир путин
в мире
визит путина в китай — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_741:78:2905:1295_1920x0_80_0_0_d24e7a73324143ba8be0deb8506deafa.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Принятые во время визита в Китай документы нацелены на будущее, заявил президент РФ Владимир Путин."Документы, которые были приняты, причем были приняты всеми участниками, они нацелены на будущее", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250903/tramp-2039353932.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ae8f5a9783002cc131dc5abfb172a4ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, владимир путин, в мире, визит путина в китай — 2025
Китай, Владимир Путин, В мире, Визит Путина в Китай — 2025
Путин рассказал о документах, подписанных во время визита в Китай
Путин: документы, принятые во время визита в Китай, нацелены на будущее