16:39 03.09.2025
Путин оценил результаты своего визита в Китай
китай
саммит шос в китае в 2025 году
владимир путин
россия
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай."Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд", - сказал он журналистам.
китай, саммит шос в китае в 2025 году, владимир путин, россия
Китай, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Владимир Путин, Россия
Президент России Владимир Путин в Пекине
Президент России Владимир Путин в Пекине
КитайСаммит ШОС в Китае в 2025 годуВладимир ПутинРоссия
 
 
