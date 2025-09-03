https://ria.ru/20250903/putin-2039426163.html
Путин оценил результаты своего визита в Китай
Путин оценил результаты своего визита в Китай
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай."Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд", - сказал он журналистам.
