https://ria.ru/20250903/putin-2039426163.html

Путин оценил результаты своего визита в Китай

Путин оценил результаты своего визита в Китай - РИА Новости, 03.09.2025

Путин оценил результаты своего визита в Китай

Президент РФ Владимир Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T16:39:00+03:00

2025-09-03T16:39:00+03:00

2025-09-03T16:43:00+03:00

китай

саммит шос в китае в 2025 году

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_741:78:2905:1295_1920x0_80_0_0_d24e7a73324143ba8be0deb8506deafa.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай."Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250903/pekin-2039360605.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, саммит шос в китае в 2025 году, владимир путин, россия