https://ria.ru/20250903/putin-2039376774.html
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации во Вьетнаме
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации во Вьетнаме - РИА Новости, 03.09.2025
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации во Вьетнаме
Президент России Владимир Путин рассказал, что помнит, как тепло принимали российскую делегацию во Вьетнаме в ходе его прошлогоднего визита. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T14:07:00+03:00
2025-09-03T14:07:00+03:00
2025-09-03T14:07:00+03:00
в мире
вьетнам
россия
пекин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039375925_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_fb91833fcdeec53f6a02aeac74c76497.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что помнит, как тепло принимали российскую делегацию во Вьетнаме в ходе его прошлогоднего визита. Путин в среду провел переговоры с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине. "Очень рад возможности встретиться с вами, переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества. И, конечно, я помню, как тепло вы принимали нашу делегацию во Вьетнаме последний раз", - отметил Путин в ходе встречи. Российский лидер в июне 2024 году посещал Вьетнам с государственным визитом.
https://ria.ru/20250903/vetnam-2039371237.html
вьетнам
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039375925_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_f7d1eab682b496901f747a25c60fda56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вьетнам, россия, пекин, владимир путин
В мире, Вьетнам, Россия, Пекин, Владимир Путин
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации во Вьетнаме
Путин вспомнил о теплом приеме делегации из РФ во Вьетнаме в 2024 году