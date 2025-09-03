Рейтинг@Mail.ru
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации во Вьетнаме - РИА Новости, 03.09.2025
14:07 03.09.2025
Путин вспомнил о теплом приеме российской делегации во Вьетнаме
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что помнит, как тепло принимали российскую делегацию во Вьетнаме в ходе его прошлогоднего визита. Путин в среду провел переговоры с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине. "Очень рад возможности встретиться с вами, переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества. И, конечно, я помню, как тепло вы принимали нашу делегацию во Вьетнаме последний раз", - отметил Путин в ходе встречи. Российский лидер в июне 2024 году посещал Вьетнам с государственным визитом.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что помнит, как тепло принимали российскую делегацию во Вьетнаме в ходе его прошлогоднего визита.
Путин в среду провел переговоры с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине.
"Очень рад возможности встретиться с вами, переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества. И, конечно, я помню, как тепло вы принимали нашу делегацию во Вьетнаме последний раз", - отметил Путин в ходе встречи.
Российский лидер в июне 2024 году посещал Вьетнам с государственным визитом.
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом
