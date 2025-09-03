https://ria.ru/20250903/putin-2039369942.html
Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости
Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости - РИА Новости, 03.09.2025
Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Лыонг Кыонга с 80-летием провозглашения независимости республики. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Лыонг Кыонга с 80-летием провозглашения независимости республики.Социалистическая республика Вьетнам во вторник отпраздновала 80-летие независимости и создания первого социалистического государства на территории страны - Демократической республики Вьетнам."В начале нашей беседы хочу поздравить вас и весь народ Вьетнама с отмечавшимся вчера 80-летием провозглашения независимости", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама.
