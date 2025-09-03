Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости
13:52 03.09.2025 (обновлено: 13:56 03.09.2025)
Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Лыонг Кыонга с 80-летием провозглашения независимости республики. РИА Новости, 03.09.2025
вьетнам
в мире
владимир путин
визит путина в китай — 2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Лыонг Кыонга с 80-летием провозглашения независимости республики.Социалистическая республика Вьетнам во вторник отпраздновала 80-летие независимости и создания первого социалистического государства на территории страны - Демократической республики Вьетнам."В начале нашей беседы хочу поздравить вас и весь народ Вьетнама с отмечавшимся вчера 80-летием провозглашения независимости", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама.
вьетнам, в мире, владимир путин, визит путина в китай — 2025
Вьетнам, В мире, Владимир Путин, Визит Путина в Китай — 2025
© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Лыонг Кыонга с 80-летием провозглашения независимости республики.
Социалистическая республика Вьетнам во вторник отпраздновала 80-летие независимости и создания первого социалистического государства на территории страны - Демократической республики Вьетнам.
"В начале нашей беседы хочу поздравить вас и весь народ Вьетнама с отмечавшимся вчера 80-летием провозглашения независимости", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама.
Вьетнам, В мире, Владимир Путин, Визит Путина в Китай — 2025
 
 
