Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости

Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости - РИА Новости, 03.09.2025

Путин поздравил президента Вьетнама с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Лыонг Кыонга с 80-летием провозглашения независимости республики. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Лыонг Кыонга с 80-летием провозглашения независимости республики.Социалистическая республика Вьетнам во вторник отпраздновала 80-летие независимости и создания первого социалистического государства на территории страны - Демократической республики Вьетнам."В начале нашей беседы хочу поздравить вас и весь народ Вьетнама с отмечавшимся вчера 80-летием провозглашения независимости", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама.

