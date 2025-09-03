Путин предложил подождать делегацию Конго перед началом переговоров

https://ria.ru/20250903/putin-2039364625.html

Президент России Владимир Путин предложил подождать делегацию Конго перед началом встречи с президентом Республики Дени Сассу-Нгессо. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подождать делегацию Конго перед началом встречи с президентом Республики Дени Сассу-Нгессо. "Мы подождем вашу делегацию. Пропустят, пропустят, таких мужчин не могут не пропустить", - сказал Путин, обращаясь к делегации Конго. Перед началом встречи президентов России и Конго произошла протокольная заминка. Российская делегация и президенты уже находились в зале для переговоров, однако делегация Республики Конго в этот момент еще не успела войти в зал. Участники переговоров дождались коллег, Путин встал и поприветствовал каждого члена делегации Конго, только после этого встреча официально началась. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.

