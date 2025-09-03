Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил подождать делегацию Конго перед началом переговоров - РИА Новости, 03.09.2025
12:10 03.09.2025 (обновлено: 13:42 03.09.2025)
Путин предложил подождать делегацию Конго перед началом переговоров
Путин предложил подождать делегацию Конго перед началом переговоров
Путин предложил подождать делегацию Конго перед началом переговоров
Президент России Владимир Путин предложил подождать делегацию Конго перед началом встречи с президентом Республики Дени Сассу-Нгессо.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подождать делегацию Конго перед началом встречи с президентом Республики Дени Сассу-Нгессо. "Мы подождем вашу делегацию. Пропустят, пропустят, таких мужчин не могут не пропустить", - сказал Путин, обращаясь к делегации Конго. Перед началом встречи президентов России и Конго произошла протокольная заминка. Российская делегация и президенты уже находились в зале для переговоров, однако делегация Республики Конго в этот момент еще не успела войти в зал. Участники переговоров дождались коллег, Путин встал и поприветствовал каждого члена делегации Конго, только после этого встреча официально началась. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подождать делегацию Конго перед началом встречи с президентом Республики Дени Сассу-Нгессо.
"Мы подождем вашу делегацию. Пропустят, пропустят, таких мужчин не могут не пропустить", - сказал Путин, обращаясь к делегации Конго.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Президент Конго оценил уровень отношений с Россией
Вчера, 12:07
Перед началом встречи президентов России и Конго произошла протокольная заминка. Российская делегация и президенты уже находились в зале для переговоров, однако делегация Республики Конго в этот момент еще не успела войти в зал. Участники переговоров дождались коллег, Путин встал и поприветствовал каждого члена делегации Конго, только после этого встреча официально началась.
Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи в Пекине. 3 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Россия готова увеличивать квоту на обучение для граждан Конго, заявил Путин
Вчера, 12:00
 
