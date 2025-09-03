https://ria.ru/20250903/putin-2039363150.html

Президент Конго планирует обсудить с Путиным проблемы мирового характера

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что хотел бы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным проблемы мирового характера, с которыми также сталкивается Конго. "Когда я узнал, что вы тоже сюда приедете, я подумал, что мы тоже сможем встретиться с вами на полях, сможем провести диалог... Сегодня мы можем обменяться мнениями по тем проблемам, которые возникают в мире, с которыми нам тоже нужно справляться. Большое спасибо, что вы нашли время для этой встречи",- сказал Сассу-Нгессо на встрече с Путиным. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.

