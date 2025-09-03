Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2025
13:18 03.09.2025 (обновлено: 13:22 03.09.2025)
Путин проведет совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во Владивостоке проведет совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Там уже будет региональная программа. Будет совещание субстантивное по развитию ТЭК на Дальнем Востоке - и вопросы генерации, электрогенерации будут обсуждаться", - ответил Песков на вопрос о программе Путина на ВЭФ.Он также отметил, что состоятся встречи с губернатором Приморского края и с вице-премьером Юрием Трутневым."Традиционно, естественно, в формате видеоконференции будут представлены новые объекты, новые компании, территории опережающего развития - Трутнев будет представлять президенту", - добавил Песков.Он подчеркнул, что завтрашний день будет посвящен предметным вопросам развития Дальнего Востока.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во Владивостоке проведет совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Там уже будет региональная программа. Будет совещание субстантивное по развитию ТЭК на Дальнем Востоке - и вопросы генерации, электрогенерации будут обсуждаться", - ответил Песков на вопрос о программе Путина на ВЭФ.
Он также отметил, что состоятся встречи с губернатором Приморского края и с вице-премьером Юрием Трутневым.
"Традиционно, естественно, в формате видеоконференции будут представлены новые объекты, новые компании, территории опережающего развития - Трутнев будет представлять президенту", - добавил Песков.
Он подчеркнул, что завтрашний день будет посвящен предметным вопросам развития Дальнего Востока.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
