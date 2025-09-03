https://ria.ru/20250903/putin-2039345160.html

Путин не встречался с представителем парламента Южной Кореи в Пекине

Путин не встречался с представителем парламента Южной Кореи в Пекине

Президент России Владимир Путин в Пекине отдельно не встречался с представителем парламента Южной Кореи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Пекине отдельно не встречался с представителем парламента Южной Кореи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не было. Но они могли просто пожать руки, поприветствовать друг друга кратко. Но каких-то отдельных встреч не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли у Путина состоялся разговор с представителем парламента Южной Кореи.Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.

