Путин не встречался с представителем парламента Южной Кореи в Пекине
Путин не встречался с представителем парламента Южной Кореи в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Путин не встречался с представителем парламента Южной Кореи в Пекине
Президент России Владимир Путин в Пекине отдельно не встречался с представителем парламента Южной Кореи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T12:48:00+03:00
2025-09-03T12:48:00+03:00
2025-09-03T13:10:00+03:00
южная корея
владимир путин
дмитрий песков
пекин
саммит шос в китае в 2025 году
шос
россия
в мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Пекине отдельно не встречался с представителем парламента Южной Кореи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не было. Но они могли просто пожать руки, поприветствовать друг друга кратко. Но каких-то отдельных встреч не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли у Путина состоялся разговор с представителем парламента Южной Кореи.Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
южная корея
пекин
россия
Путин не встречался с представителем парламента Южной Кореи в Пекине
