Программа Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Программа президента России Владимира Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Программа двусторонних встреч будет завершаться. Сейчас мы дождемся, вот тет-а-тет продолжают разговор с президентом Конго. И потом будем ждать, где-то через полчасика, минут через 40 приедет президент Вьетнама уже", - сказал Песков журналистам.Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
