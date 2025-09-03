Рейтинг@Mail.ru
12:47 03.09.2025 (обновлено: 13:03 03.09.2025)
Программа Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Программа президента России Владимира Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Программа двусторонних встреч будет завершаться. Сейчас мы дождемся, вот тет-а-тет продолжают разговор с президентом Конго. И потом будем ждать, где-то через полчасика, минут через 40 приедет президент Вьетнама уже", - сказал Песков журналистам.Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в Пекине
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Программа президента России Владимира Путина в Пекине завершится переговорами с президентом Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Программа двусторонних встреч будет завершаться. Сейчас мы дождемся, вот тет-а-тет продолжают разговор с президентом Конго. И потом будем ждать, где-то через полчасика, минут через 40 приедет президент Вьетнама уже", - сказал Песков журналистам.
Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама
1 сентября, 15:39
 
