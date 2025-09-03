Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что рад видеть президента Конго - РИА Новости, 03.09.2025
12:14 03.09.2025 (обновлено: 12:15 03.09.2025)
Путин заявил, что рад видеть президента Конго
Президент России Владимир Путин заявил, что очень рад видеть президента Конго Дени Сассу-Нгессо во время переговоров в столице Китая.
в мире
китай
республика конго
россия
владимир путин
дени сассу-нгессо
шос
визит путина в китай — 2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что очень рад видеть президента Конго Дени Сассу-Нгессо во время переговоров в столице Китая. "Я очень рад вас видеть на этот раз на полях торжественного мероприятия, посвящённого 80-летию окончания Второй мировой войны и победы Китая над японским милитаризмом", - сказал Путин на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что очень рад видеть президента Конго Дени Сассу-Нгессо во время переговоров в столице Китая.
"Я очень рад вас видеть на этот раз на полях торжественного мероприятия, посвящённого 80-летию окончания Второй мировой войны и победы Китая над японским милитаризмом", - сказал Путин на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.
Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
