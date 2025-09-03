https://ria.ru/20250903/putin-2039332437.html
Путин заявил, что рад видеть президента Конго
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что очень рад видеть президента Конго Дени Сассу-Нгессо во время переговоров в столице Китая. "Я очень рад вас видеть на этот раз на полях торжественного мероприятия, посвящённого 80-летию окончания Второй мировой войны и победы Китая над японским милитаризмом", - сказал Путин на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
