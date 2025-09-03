https://ria.ru/20250903/putin-2039329100.html

Россия готова увеличивать квоту на обучение для граждан Конго, заявил Путин

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москва готова увеличивать квоту для обучения граждан Конго в учебных заведениях России, заявил президент РФ Владимир Путин."В России продолжают подготовку свою профессиональную студенты, молодые люди из вашей страны, и мы готовы не только поддерживать этот уровень, но и увеличивать количество конголезцев, которые хотят получить образование в Российской Федерации", - сказал Путин в рамках встречи с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Пекине.Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.

