Россия готова увеличивать квоту на обучение для граждан Конго, заявил Путин
Россия готова увеличивать квоту на обучение для граждан Конго, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Россия готова увеличивать квоту на обучение для граждан Конго, заявил Путин
Москва готова увеличивать квоту для обучения граждан Конго в учебных заведениях России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T12:00:00+03:00
2025-09-03T12:00:00+03:00
2025-09-03T13:01:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Москва готова увеличивать квоту для обучения граждан Конго в учебных заведениях России, заявил президент РФ Владимир Путин."В России продолжают подготовку свою профессиональную студенты, молодые люди из вашей страны, и мы готовы не только поддерживать этот уровень, но и увеличивать количество конголезцев, которые хотят получить образование в Российской Федерации", - сказал Путин в рамках встречи с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Пекине.Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Россия готова увеличивать квоту на обучение для граждан Конго, заявил Путин
