Путин и Ким Чен Ын обнялись на прощание
11:30 03.09.2025 (обновлено: 11:35 03.09.2025)
Путин и Ким Чен Ын обнялись на прощание
Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине обнялись на прощание, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине обнялись на прощание, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля. После встречи Путин проводил Ким Чен Ына до автомобиля. Прощаясь, лидеры крепко пожали друг другу руки и тепло обнялись на прощание. "До свидания", - попрощался Путин с коллегой. Ким Чен Ын пожелал президенту РФ здоровья и успехов в работе. Путин ответил взаимно и пригласил Ким Чен Ына в Россию. Лидеры государств в Пекине провели переговоры, а также встречу тет-а-тет. В общей сложности Путин и Ким Чен Ын общались в резиденции Дяоюйтай чуть больше 2, 5 часов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине. 3 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине. 3 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине. 3 сентября 2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине обнялись на прощание, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.
После встречи Путин проводил Ким Чен Ына до автомобиля. Прощаясь, лидеры крепко пожали друг другу руки и тепло обнялись на прощание.
"До свидания", - попрощался Путин с коллегой.
Ким Чен Ын пожелал президенту РФ здоровья и успехов в работе. Путин ответил взаимно и пригласил Ким Чен Ына в Россию.
Лидеры государств в Пекине провели переговоры, а также встречу тет-а-тет. В общей сложности Путин и Ким Чен Ын общались в резиденции Дяоюйтай чуть больше 2, 5 часов.
