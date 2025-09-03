https://ria.ru/20250903/putin-2039317573.html
Путин и Ким Чен Ын обнялись на прощание
2025-09-03T11:30:00+03:00
2025-09-03T11:30:00+03:00
2025-09-03T11:35:00+03:00
в мире
россия
пекин
кндр (северная корея)
владимир путин
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039321157_0:118:2818:1703_1920x0_80_0_0_0d8e69ea345dba75ec8aa7e53a16eb2a.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине обнялись на прощание, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля. После встречи Путин проводил Ким Чен Ына до автомобиля. Прощаясь, лидеры крепко пожали друг другу руки и тепло обнялись на прощание. "До свидания", - попрощался Путин с коллегой. Ким Чен Ын пожелал президенту РФ здоровья и успехов в работе. Путин ответил взаимно и пригласил Ким Чен Ына в Россию. Лидеры государств в Пекине провели переговоры, а также встречу тет-а-тет. В общей сложности Путин и Ким Чен Ын общались в резиденции Дяоюйтай чуть больше 2, 5 часов.
https://ria.ru/20250903/peregovory-2039274158.html
россия
пекин
кндр (северная корея)
