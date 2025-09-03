https://ria.ru/20250903/putin-2039312123.html
Путин после переговоров проводил Ким Чен Ына до кортежа
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводил лидера КНДР Ким Чен Ына до кортежа после их переговоров в Пекине, передаёт корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась в среду в государственной резиденции "Дяоюйтай". Двусторонние переговоры с участием делегаций России и КНДР продлились более полутора часов, затем лидеры еще около часа общались тет-а-тет. Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
