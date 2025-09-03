https://ria.ru/20250903/putin-2039311804.html
Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию
Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 03.09.2025
Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:14:00+03:00
2025-09-03T11:14:00+03:00
2025-09-03T11:28:00+03:00
россия
ким чен ын
владимир путин
в мире
визит путина в китай — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039314389_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b67f87e7b063cdc4322a03bf9d1d85f.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию.Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа."Приезжайте к нам", - сказал Путин, обращаясь к Ким Чен Ыну, когда российский лидер провожал коллегу из КНДР до автомобиля.Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
https://ria.ru/20250903/poslanie-2039277999.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039314389_256:0:1696:1080_1920x0_80_0_0_48523f868ee5abf7494281fd5675b9ee.jpg
"Приезжайте к нам". Путин после переговоров проводил Ким Чен Ына и пригласил в Россию
Путин и Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет, оно длилось около часа, передает корреспондент РИА Новости. Путин после переговоров проводил Ким Чен Ына до кортежа.
2025-09-03T11:14
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, владимир путин, в мире, визит путина в китай — 2025
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире, Визит Путина в Китай — 2025
Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию
Путин во время поездки в Пекин пригласил Ким Чен Ына в Россию