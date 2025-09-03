Президент Индонезии опубликовал фото с Путиным с парада в Китае
На параде в Китае рядом с Путиным сидел президент Индонезии Субианто
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в совместном фотографировании глав иностранных делегаций в Пекине. Справа - председатель КНР Си Цзиньпин, слева - президент Индонезии Прабово Субианто
Президент России Владимир Путин принимает участие в совместном фотографировании глав иностранных делегаций в Пекине. Справа - председатель КНР Си Цзиньпин, слева - президент Индонезии Прабово Субианто
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. На параде в Китае рядом с президентом России Владимиром Путиным сидел президент Индонезии Прабово Субианто, прибывший на торжество несмотря на беспорядки в стране, лидеры провели беседу, следует из снимков, опубликованных секретариатом президента Индонезии.
По его данным, Прабово Субианто смотрел парад, сидя рядом с российским президентом Владимиром Путиным. На фотографиях, опубликованных секретариатом президента Индонезии, видно, что лидеры смогли пообщаться.
Первоначально Прабово Субианто отметил свой визит в Китай на фоне масштабных беспорядков в стране на прошлой неделе. Однако в последний момент президент изменил свое решение и вчера вечером вылетел в Китай, чтобы принять участие в параде в честь 80-летия освобождения от японских захватчиков.