Путин и Ким Чен Ын продолжили беседу тет-а-тет после официальной встречи

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР КИм Чен Ын продолжили общение в формате тет-а-тет по завершении переговоров с участием представителей делегации, передает корреспондент РИА Новости.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что переговоры лидеров России и КНДР, которые проходят в Пекине, завершились. Они длились более полутора часов.Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.

