Путин попросил Ким Чен Ына передать слова благодарности народу КНДР
Путин попросил Ким Чен Ына передать слова благодарности народу КНДР - РИА Новости, 03.09.2025
Путин попросил Ким Чен Ына передать слова благодарности народу КНДР
Президент России Владимир Путин попросил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына передать самые тёплые слова благодарности всему народу КНДР. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына передать самые тёплые слова благодарности всему народу КНДР. "Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу Корейской Народно-Демократической Республики", - сказал Путин на встрече. Президент РФ 31 августа - 1 сентября участвовал в саммите ШОС в китайском Тяньцзине. Сейчас он находится в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
Путин попросил Ким Чен Ына передать самые теплые слова благодарности всему народу КНДР
Путин попросил Ким Чен Ына передать самые теплые слова благодарности всему народу КНДР.
