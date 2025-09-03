https://ria.ru/20250903/putin-2039275842.html

Путин попросил Ким Чен Ына передать слова благодарности народу КНДР

Путин попросил Ким Чен Ына передать слова благодарности народу КНДР - РИА Новости, 03.09.2025

Путин попросил Ким Чен Ына передать слова благодарности народу КНДР

Президент России Владимир Путин попросил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына передать самые тёплые слова благодарности всему народу КНДР. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T08:56:00+03:00

2025-09-03T08:56:00+03:00

2025-09-03T08:56:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

пекин

владимир путин

ким чен ын

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039275444_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d682f7680347955ef6afed24d97281d4.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына передать самые тёплые слова благодарности всему народу КНДР. "Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу Корейской Народно-Демократической Республики", - сказал Путин на встрече. Президент РФ 31 августа - 1 сентября участвовал в саммите ШОС в китайском Тяньцзине. Сейчас он находится в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250903/putin-2039274984.html

россия

кндр (северная корея)

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин попросил Ким Чен Ына передать самые теплые слова благодарности всему народу КНДР Путин попросил Ким Чен Ына передать самые теплые слова благодарности всему народу КНДР. 2025-09-03T08:56 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кндр (северная корея), пекин, владимир путин, ким чен ын, шос