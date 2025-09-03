https://ria.ru/20250903/putin-2039275273.html

Путин на встрече с Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть

Путин на встрече с Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть - РИА Новости, 03.09.2025

Путин на встрече с Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть. "Очень рад вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить о двусторонних наших отношениях, причем во всех измерениях, по всем направлениям", - сказал Путин на встрече. Путин и Ким Чен Ын 31 августа - 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине. Сейчас он находится в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

2025

Новости

