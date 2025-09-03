Рейтинг@Mail.ru
Путин на встрече с Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть - РИА Новости, 03.09.2025
08:52 03.09.2025
Путин на встрече с Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть
Путин на встрече с Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть - РИА Новости, 03.09.2025
Путин на встрече с Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть. РИА Новости, 03.09.2025
в мире
россия
кндр (северная корея)
владимир путин
ким чен ын
шос
военный парад в пекине в 2025 году
пекин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть. "Очень рад вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить о двусторонних наших отношениях, причем во всех измерениях, по всем направлениям", - сказал Путин на встрече. Путин и Ким Чен Ын 31 августа - 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине. Сейчас он находится в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
в мире, россия, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын, шос, военный парад в пекине в 2025 году, пекин
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Ким Чен Ын, ШОС, Военный парад в Пекине в 2025 году, Пекин
Путин на встрече с Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном сказал, что очень рад его видеть.
"Очень рад вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить о двусторонних наших отношениях, причем во всех измерениях, по всем направлениям", - сказал Путин на встрече.
Путин и Ким Чен Ын 31 августа - 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине.
Сейчас он находится в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
Путин отметил особый характер отношений России и КНДР
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинКим Чен ЫнШОСВоенный парад в Пекине в 2025 годуПекин
 
 
