https://ria.ru/20250903/putin-2039274832.html
Путин заявил, что обсудит с Ким Чен Ыном двусторонние отношения
Путин заявил, что обсудит с Ким Чен Ыном двусторонние отношения - РИА Новости, 03.09.2025
Путин заявил, что обсудит с Ким Чен Ыном двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном двусторонние отношения по всем направлениям. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:49:00+03:00
2025-09-03T08:49:00+03:00
2025-09-03T08:49:00+03:00
в мире
россия
кндр (северная корея)
пекин
владимир путин
ким чен ын
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039274459_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_55313dd3f596c2b700ea51ee5a78ad2e.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном двусторонние отношения по всем направлениям. "Я очень рад вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить по нашим двусторонним отношениям, причем во всех измерениях и по всем направлениям", - сказал российский лидер. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Ранее Путин и другие лидеры иностранных государств присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.
https://ria.ru/20250903/vstrecha-2039274040.html
россия
кндр (северная корея)
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039274459_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_a6222085cc0833d92742cf0207aba721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кндр (северная корея), пекин, владимир путин, ким чен ын, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Пекин, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Военный парад в Пекине в 2025 году
Путин заявил, что обсудит с Ким Чен Ыном двусторонние отношения
Путин обсудит с Ким Чен Ыном двусторонние отношения по всем направлениям