Путин заявил, что обсудит с Ким Чен Ыном двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном двусторонние отношения по всем направлениям.

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном двусторонние отношения по всем направлениям. "Я очень рад вас видеть и рад тому, что у нас будет возможность поговорить по нашим двусторонним отношениям, причем во всех измерениях и по всем направлениям", - сказал российский лидер. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Ранее Путин и другие лидеры иностранных государств присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.

