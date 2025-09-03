Путин оценил памятные мероприятия в Пекине

https://ria.ru/20250903/putin-2039273447.html

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном заявил, что торжественные мероприятия в Пекине прошли блестяще и на высоком уровне."Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне", - сказал Путин на встрече.Президенты 31 августа - 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине.Сейчас он находится в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

