Путин оценил памятные мероприятия в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
08:42 03.09.2025 (обновлено: 08:46 03.09.2025)
Путин оценил памятные мероприятия в Пекине
пекин
владимир путин
визит путина в китай — 2025
в мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном заявил, что торжественные мероприятия в Пекине прошли блестяще и на высоком уровне."Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне", - сказал Путин на встрече.Президенты 31 августа - 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине.Сейчас он находится в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
пекин, владимир путин, визит путина в китай — 2025, в мире
Пекин, Владимир Путин, Визит Путина в Китай — 2025, В мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном заявил, что торжественные мероприятия в Пекине прошли блестяще и на высоком уровне.
"Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне", - сказал Путин на встрече.
Президенты 31 августа - 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине.
Сейчас он находится в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
Военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Мировые СМИ активно следили за парадом в Пекине с участием Путина
ПекинВладимир ПутинВизит Путина в Китай — 2025В мире
 
 
