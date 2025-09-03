https://ria.ru/20250903/putin-2039261329.html

Путин приехал на торжественный прием в Пекине

Президент России Владимир Путин приехал на торжественный прием в Пекине после военного парада в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.

ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на торжественный прием в Пекине после военного парада в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне."Далее лидеры проследовали в Дом народных собраний, где состоится торжественный прием по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", — говорится в Telegram-канале Кремля.Войдя в Дом народных собраний Путин, среди прочего, кратко приветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан. Они обменялись рукопожатиями.Кроме того, российский президент приветствовал родственников ветеранов Советской армии — участников военных действий против Японии. В числе гостей, присутствовавших на параде, были потомки маршалов Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского."Это очень здорово, что мы в такие дни всегда вместе. Это очень хорошо, что и потомки наших выдающихся полководцев тоже здесь, принимаете участие в этом торжественном мероприятии. Хочу вам пожелать всего самого-самого доброго", — сказал Путин.Сегодня в Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В военном параде на площади Тяньаньмэнь приняли участие тысячи китайских военнослужащих, более ста самолетов и сотни единиц наземной техники. На торжествах присутствуют лидеры 26 государств.

Прибытие Путина на торжественный прием после парада в Пекине

Президенты России и Азербайджана поприветствовали друг друга в Пекине.

Путин поприветствовал родственников ветеранов советской армии. Путин после торжественного приема по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны поприветствовал родственников ветеранов советской армии, которые присутствовали на торжествах. На параде в Пекине в том числе присутствовали потомки маршалов Василевского, Жукова, Рокоссовского, Чуйкова.

