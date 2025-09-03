https://ria.ru/20250903/putin-2039261329.html
Путин приехал на торжественный прием в Пекине
Путин приехал на торжественный прием в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Путин приехал на торжественный прием в Пекине
Президент России Владимир Путин приехал на торжественный прием в Пекине после военного парада в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T06:49:00+03:00
2025-09-03T06:49:00+03:00
2025-09-03T10:06:00+03:00
в мире
пекин
россия
владимир путин
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039260711_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7aa1725595695797deb74330b5bb4c0.jpg
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на торжественный прием в Пекине после военного парада в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне."Далее лидеры проследовали в Дом народных собраний, где состоится торжественный прием по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", — говорится в Telegram-канале Кремля.Войдя в Дом народных собраний Путин, среди прочего, кратко приветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан. Они обменялись рукопожатиями.Кроме того, российский президент приветствовал родственников ветеранов Советской армии — участников военных действий против Японии. В числе гостей, присутствовавших на параде, были потомки маршалов Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского."Это очень здорово, что мы в такие дни всегда вместе. Это очень хорошо, что и потомки наших выдающихся полководцев тоже здесь, принимаете участие в этом торжественном мероприятии. Хочу вам пожелать всего самого-самого доброго", — сказал Путин.Сегодня в Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В военном параде на площади Тяньаньмэнь приняли участие тысячи китайских военнослужащих, более ста самолетов и сотни единиц наземной техники. На торжествах присутствуют лидеры 26 государств.
https://ria.ru/20250903/smi-2039260850.html
пекин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Прибытие Путина на торжественный прием после парада в Пекине
Прибытие Путина на торжественный прием после парада в Пекине
2025-09-03T06:49
true
PT0M48S
Президенты России и Азербайджана поприветствовали друг друга в Пекине
Президенты России и Азербайджана поприветствовали друг друга в Пекине.
2025-09-03T06:49
true
PT0M18S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039260711_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de0dccfd44e9f7a27ca55b7e26b7c5eb.jpg
Путин поприветствовал родственников ветеранов советской армии
Путин после торжественного приема по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны поприветствовал родственников ветеранов советской армии, которые присутствовали на торжествах. На параде в Пекине в том числе присутствовали потомки маршалов Василевского, Жукова, Рокоссовского, Чуйкова.
2025-09-03T06:49
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, россия, владимир путин, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, Пекин, Россия, Владимир Путин, Военный парад в Пекине в 2025 году
Путин приехал на торжественный прием в Пекине
Путин приехал на торжественный прием после парада в Пекине