Рейтинг@Mail.ru
Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/putin-2039201101.html
Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция
Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.09.2025
Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция
В Пекине проходит парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В торжественных... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T03:47:00+03:00
2025-09-03T03:47:00+03:00
пекин
россия
владимир путин
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039339020_0:0:3351:1886_1920x0_80_0_0_932431ac60ca1cd7ca09ec8e6e96461d.jpg
В Пекине проходит парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В торжественных мероприятиях участвует президент России Владимир Путин.
пекин
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Юбилейный военный парад в Пекине с участием Путина
Юбилейный военный парад в Пекине с участием Путина
2025-09-03T03:47
true
PT162M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039339020_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_327b19dc22bebdc299ceb4c49e117b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, россия, владимир путин, китай, видео
Пекин, Россия, Владимир Путин, Китай
Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция
В Пекине проходит парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В торжественных мероприятиях участвует президент России Владимир Путин.
2025-09-03T03:47
true
PT162M44S

Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
В Пекине проходит парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В торжественных мероприятиях участвует президент России Владимир Путин.
 
ПекинРоссияВладимир ПутинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала