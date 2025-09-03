https://ria.ru/20250903/putin-2039201101.html
Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция
Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.09.2025
Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция
В Пекине проходит парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В торжественных... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T03:47:00+03:00
2025-09-03T03:47:00+03:00
2025-09-03T03:47:00+03:00
пекин
россия
владимир путин
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039339020_0:0:3351:1886_1920x0_80_0_0_932431ac60ca1cd7ca09ec8e6e96461d.jpg
В Пекине проходит парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В торжественных мероприятиях участвует президент России Владимир Путин.
пекин
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039339020_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_327b19dc22bebdc299ceb4c49e117b1a.jpg
Юбилейный военный парад в Пекине с участием Путина
Юбилейный военный парад в Пекине с участием Путина
2025-09-03T03:47
true
PT162M44S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, россия, владимир путин, китай, видео
Пекин, Россия, Владимир Путин, Китай
Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция
В Пекине проходит парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В торжественных мероприятиях участвует президент России Владимир Путин.
2025-09-03T03:47
true
PT162M44S
Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
В Пекине проходит парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В торжественных мероприятиях участвует президент России Владимир Путин.