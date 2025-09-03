https://ria.ru/20250903/putin-2039201101.html

Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция

Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.09.2025

Военный парад в Пекине с участием Путина. Прямая трансляция

В Пекине проходит парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В торжественных... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T03:47:00+03:00

2025-09-03T03:47:00+03:00

2025-09-03T03:47:00+03:00

пекин

россия

владимир путин

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039339020_0:0:3351:1886_1920x0_80_0_0_932431ac60ca1cd7ca09ec8e6e96461d.jpg

В Пекине проходит парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. В торжественных мероприятиях участвует президент России Владимир Путин.

пекин

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Юбилейный военный парад в Пекине с участием Путина Юбилейный военный парад в Пекине с участием Путина 2025-09-03T03:47 true PT162M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

пекин, россия, владимир путин, китай, видео