06:43 03.09.2025
Определена общая протяженность автодорог в России
Авто, Республика Адыгея, Россия, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Автодор, Экономика
Автомобильное движение. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Общая протяженность автомобильных дорог в России оценивается в 4,4 миллиона километров, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, совокупная протяженность федеральных трасс, дорог регионального и межрегионального значения по состоянию на март 2024 года составляла 4 миллиона 402 тысячи 777,5 километра.
Например, в первом по алфавиту регионе страны - республике Адыгея - протяженность автотрасс составляла 6,3 тысячи километров, а в последнем - Ямало-Ненецком автономном округе - 5,7 тысячи километров.
Минтранс РФ в августе приводил статистику по протяженности автомобильных дорог федерального значения. Она составляет более 66,4 тысячи километров, из которых 61,4 тысячи километров находятся в ведении Росавтодора, а оставшиеся 5 тысяч – в доверительном управлении госкомпании "Автодор".
