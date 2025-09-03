Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил значение отношений с Конго для России - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 03.09.2025 (обновлено: 12:02 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/prioritet-2039328822.html
Путин оценил значение отношений с Конго для России
Путин оценил значение отношений с Конго для России - РИА Новости, 03.09.2025
Путин оценил значение отношений с Конго для России
Работа с Республикой Конго является одним из приоритетов внешнеполитической деятельности РФ в Африке, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:59:00+03:00
2025-09-03T12:02:00+03:00
республика конго
россия
африка
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Работа с Республикой Конго является одним из приоритетов внешнеполитической деятельности РФ в Африке, сообщил президент России Владимир Путин."Работа вместе с Конго - это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке", - сказал Путин на встрече с президентом Республики Конго.
https://ria.ru/20250903/peregovory-2039274158.html
республика конго
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика конго, россия, африка, владимир путин, в мире
Республика Конго, Россия, Африка, Владимир Путин, В мире
Путин оценил значение отношений с Конго для России

Путин назвал работу с Конго одним из приоритетов во внешней политике РФ в Африке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Работа с Республикой Конго является одним из приоритетов внешнеполитической деятельности РФ в Африке, сообщил президент России Владимир Путин.
"Работа вместе с Конго - это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке", - сказал Путин на встрече с президентом Республики Конго.
Президент России Владимир Путин в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама
Вчера, 13:55
 
Республика КонгоРоссияАфрикаВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала