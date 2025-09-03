https://ria.ru/20250903/prioritet-2039328822.html

Путин оценил значение отношений с Конго для России

Путин оценил значение отношений с Конго для России - РИА Новости, 03.09.2025

Путин оценил значение отношений с Конго для России

Работа с Республикой Конго является одним из приоритетов внешнеполитической деятельности РФ в Африке, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Работа с Республикой Конго является одним из приоритетов внешнеполитической деятельности РФ в Африке, сообщил президент России Владимир Путин."Работа вместе с Конго - это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке", - сказал Путин на встрече с президентом Республики Конго.

