Пенсионеру вынесли приговор за попытку теракта в Москве с помощью дронов

Пенсионеру вынесли приговор за попытку теракта в Москве с помощью дронов

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам заключения пенсионера, обвиняемого в попытке устроить теракт с помощью дронов, сообщили РИА Новости в

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам заключения пенсионера, обвиняемого в попытке устроить теракт с помощью дронов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Андрею Евсееву наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сказали в суде. Согласно приговору, первые три года ему предстоит провести в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей.Помимо этого, его также признали виновным по статьям УК РФ "Незаконный оборот оружия", "Незаконный оборот взрывчатых веществ", "Незаконное изготовление оружия", "Побои". Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, в июне 2024 года Евсеева задержали за футболку с символикой украинской националистической организации "Тризуб" имени Степана Бандеры и на 10 суток арестовали за демонстрацию нацистской символики. После этого полицейские провели у него дома обыск и обнаружили переделанные под стрельбу боевыми патронами три пистолета. Переделывал он их из списанного пистолета Макарова, револьвера "Наган" образца 1895 года и сигнального револьвера Smersh. Помимо оружия, у него были изъяты множество технических средств, квадрокоптеры, флаги иных государств. Также при нем обнаружили "электронные носители, где имеется связь с представителями экстремистских организаций". В итоге против мужчины возбудили уголовное дело сначала за незаконный оборот оружия, затем за его изготовление, а впоследствии добавились и остальные статьи. После задержания он в полном объеме признал вину, заявил, что раскаивается, сотрудничает со следствием, "злого умысла на совершение преступлений не имел, просто хранил все дома, никому не показывал". Однако это не спасло его от ареста.

