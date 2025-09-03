https://ria.ru/20250903/prigovor-2039484063.html
Пенсионеру вынесли приговор за попытку теракта в Москве с помощью дронов
Пенсионеру вынесли приговор за попытку теракта в Москве с помощью дронов - РИА Новости, 03.09.2025
Пенсионеру вынесли приговор за попытку теракта в Москве с помощью дронов
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам заключения пенсионера, обвиняемого в попытке устроить теракт с помощью дронов, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:37:00+03:00
2025-09-03T18:37:00+03:00
2025-09-03T23:19:00+03:00
происшествия
россия
степан бандера
тризуб
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам заключения пенсионера, обвиняемого в попытке устроить теракт с помощью дронов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Андрею Евсееву наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сказали в суде. Согласно приговору, первые три года ему предстоит провести в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей.Помимо этого, его также признали виновным по статьям УК РФ "Незаконный оборот оружия", "Незаконный оборот взрывчатых веществ", "Незаконное изготовление оружия", "Побои". Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, в июне 2024 года Евсеева задержали за футболку с символикой украинской националистической организации "Тризуб" имени Степана Бандеры и на 10 суток арестовали за демонстрацию нацистской символики. После этого полицейские провели у него дома обыск и обнаружили переделанные под стрельбу боевыми патронами три пистолета. Переделывал он их из списанного пистолета Макарова, револьвера "Наган" образца 1895 года и сигнального револьвера Smersh. Помимо оружия, у него были изъяты множество технических средств, квадрокоптеры, флаги иных государств. Также при нем обнаружили "электронные носители, где имеется связь с представителями экстремистских организаций". В итоге против мужчины возбудили уголовное дело сначала за незаконный оборот оружия, затем за его изготовление, а впоследствии добавились и остальные статьи. После задержания он в полном объеме признал вину, заявил, что раскаивается, сотрудничает со следствием, "злого умысла на совершение преступлений не имел, просто хранил все дома, никому не показывал". Однако это не спасло его от ареста.
https://ria.ru/20250610/sud-2022120141.html
https://ria.ru/20241018/diversija-1978705333.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, степан бандера, тризуб, москва
Происшествия, Россия, Степан Бандера, Тризуб, Москва
Пенсионеру вынесли приговор за попытку теракта в Москве с помощью дронов
Пенсионер, пытавшийся устроить теракт с помощью дронов, получил 12 лет тюрьмы
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам заключения пенсионера, обвиняемого в попытке устроить теракт с помощью дронов, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд назначил Андрею Евсееву наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сказали в суде.
Согласно приговору, первые три года ему предстоит провести в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей.
Помимо этого, его также признали виновным по статьям УК РФ
"Незаконный оборот оружия", "Незаконный оборот взрывчатых веществ", "Незаконное изготовление оружия", "Побои".
Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, в июне 2024 года Евсеева задержали за футболку с символикой украинской националистической организации "Тризуб
" имени Степана Бандеры
и на 10 суток арестовали за демонстрацию нацистской символики. После этого полицейские провели у него дома обыск и обнаружили переделанные под стрельбу боевыми патронами три пистолета. Переделывал он их из списанного пистолета Макарова, револьвера "Наган" образца 1895 года и сигнального револьвера Smersh. Помимо оружия, у него были изъяты множество технических средств, квадрокоптеры, флаги иных государств. Также при нем обнаружили "электронные носители, где имеется связь с представителями экстремистских организаций".
В итоге против мужчины возбудили уголовное дело сначала за незаконный оборот оружия, затем за его изготовление, а впоследствии добавились и остальные статьи.
После задержания он в полном объеме признал вину, заявил, что раскаивается, сотрудничает со следствием, "злого умысла на совершение преступлений не имел, просто хранил все дома, никому не показывал". Однако это не спасло его от ареста.