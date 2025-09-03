Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье вынесли приговор экс-замминистру здравоохранения - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/prigovor-2039419601.html
В Приангарье вынесли приговор экс-замминистру здравоохранения
В Приангарье вынесли приговор экс-замминистру здравоохранения - РИА Новости, 03.09.2025
В Приангарье вынесли приговор экс-замминистру здравоохранения
Суд в Иркутске приговорил бывшего заместителя министра здравоохранения Приангарья к двум годам колонии-поселения и удовлетворил иск прокурора о возмещении... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:30:00+03:00
2025-09-03T16:30:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил бывшего заместителя министра здравоохранения Приангарья к двум годам колонии-поселения и удовлетворил иск прокурора о возмещении бюджету 23 миллионов рублей, сообщает Иркутская областная прокуратура. Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Голенецкой. Она признана виновной в превышении должностных полномочий. Суд установил, что Голенецкая, занимая должность заместителя регионального министра здравоохранения, в 2019 году на субсидию из регионального бюджета утвердила заявки на закупку обезболивающего лекарственного препарата "Трамадол". Чтобы полностью использовать выделенные средства, препарат был закуплен в объемах, значительно превышающих потребность пациентов с онкологией. В связи с невостребованностью и истечением сроков годности лекарство уничтожили. В результате региональному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 25 миллионов рублей. "С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в преступлении, приговорив её к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать определенные должности на срок три года", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд удовлетворил иск заместителя прокурора области о взыскании с осужденной в пользу региона более 23 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250831/imuschestvo-2038638589.html
https://ria.ru/20250823/tatarstan-2037178825.html
иркутск
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, россия, иркутская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Приангарье вынесли приговор экс-замминистру здравоохранения

Экс-замминистра здравоохранения Приангарья Голенецкой дали два года колонии

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил бывшего заместителя министра здравоохранения Приангарья к двум годам колонии-поселения и удовлетворил иск прокурора о возмещении бюджету 23 миллионов рублей, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Голенецкой. Она признана виновной в превышении должностных полномочий.
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Генпрокуратура нашла имущество экс-чиновника Росприроднадзора в Таиланде
31 августа, 11:50
Суд установил, что Голенецкая, занимая должность заместителя регионального министра здравоохранения, в 2019 году на субсидию из регионального бюджета утвердила заявки на закупку обезболивающего лекарственного препарата "Трамадол". Чтобы полностью использовать выделенные средства, препарат был закуплен в объемах, значительно превышающих потребность пациентов с онкологией. В связи с невостребованностью и истечением сроков годности лекарство уничтожили. В результате региональному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 25 миллионов рублей.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в преступлении, приговорив её к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать определенные должности на срок три года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд удовлетворил иск заместителя прокурора области о взыскании с осужденной в пользу региона более 23 миллионов рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Прокурор потребовал изъять имущество экс-зампремьера Татарстана
23 августа, 16:05
 
ПроисшествияИркутскРоссияИркутская областьМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала