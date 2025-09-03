https://ria.ru/20250903/prigovor-2039419601.html

В Приангарье вынесли приговор экс-замминистру здравоохранения

ИРКУТСК, 3 сен - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил бывшего заместителя министра здравоохранения Приангарья к двум годам колонии-поселения и удовлетворил иск прокурора о возмещении бюджету 23 миллионов рублей, сообщает Иркутская областная прокуратура. Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Голенецкой. Она признана виновной в превышении должностных полномочий. Суд установил, что Голенецкая, занимая должность заместителя регионального министра здравоохранения, в 2019 году на субсидию из регионального бюджета утвердила заявки на закупку обезболивающего лекарственного препарата "Трамадол". Чтобы полностью использовать выделенные средства, препарат был закуплен в объемах, значительно превышающих потребность пациентов с онкологией. В связи с невостребованностью и истечением сроков годности лекарство уничтожили. В результате региональному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 25 миллионов рублей. "С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в преступлении, приговорив её к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать определенные должности на срок три года", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд удовлетворил иск заместителя прокурора области о взыскании с осужденной в пользу региона более 23 миллионов рублей.

