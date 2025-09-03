https://ria.ru/20250903/prigovor-2039410584.html
В Подмосковье вынесли приговор криминальному авторитету Тоакэ
В Подмосковье вынесли приговор криминальному авторитету Тоакэ - РИА Новости, 03.09.2025
В Подмосковье вынесли приговор криминальному авторитету Тоакэ
Московский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы преступного авторитета Виталия Тоакэ за вымогательство и занятие высшего положения в преступной... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Московский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы преступного авторитета Виталия Тоакэ за вымогательство и занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Московский областной суд вынес приговор в отношении Виталия Тоакэ по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой)… Суд приговорил Тоакэ к наказанию в виде 16 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, не позднее октября 2018 года Тоакэ был наделен в преступной среде статусом "положенца". С ноября 2017 по май 2020 года в СИЗО №6 Московской области он сохранял и формировал идеологию преступного мира. В частности, назначал "смотрящих" из числа арестованных в качестве своих представителей, применял меры ответственности за нарушения сложившихся в преступной среде правил поведения, обеспечивал незаконное проведение азартных игр, организовал сборы денежных средств и совершение особо тяжких преступлений. Отмечается, что для личного обогащения и пополнения воровского "общака" Тоакэ, известный как "Виталий Раменский", создал организованную группу, в состав которой вошли лица, придерживающиеся криминальных традиций. Он и соучастники под угрозой и с применением насилия требовали от арестованных передачи 1,9 миллиона рублей, частью которых в размере 519 тысяч рублей они завладели.
