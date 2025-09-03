Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье вынесли приговор криминальному авторитету Тоакэ - РИА Новости, 03.09.2025
15:46 03.09.2025
В Подмосковье вынесли приговор криминальному авторитету Тоакэ
В Подмосковье вынесли приговор криминальному авторитету Тоакэ - РИА Новости, 03.09.2025
В Подмосковье вынесли приговор криминальному авторитету Тоакэ
Московский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы преступного авторитета Виталия Тоакэ за вымогательство и занятие высшего положения в преступной... РИА Новости, 03.09.2025
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
московский областной суд
генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Московский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы преступного авторитета Виталия Тоакэ за вымогательство и занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Московский областной суд вынес приговор в отношении Виталия Тоакэ по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой)… Суд приговорил Тоакэ к наказанию в виде 16 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, не позднее октября 2018 года Тоакэ был наделен в преступной среде статусом "положенца". С ноября 2017 по май 2020 года в СИЗО №6 Московской области он сохранял и формировал идеологию преступного мира. В частности, назначал "смотрящих" из числа арестованных в качестве своих представителей, применял меры ответственности за нарушения сложившихся в преступной среде правил поведения, обеспечивал незаконное проведение азартных игр, организовал сборы денежных средств и совершение особо тяжких преступлений. Отмечается, что для личного обогащения и пополнения воровского "общака" Тоакэ, известный как "Виталий Раменский", создал организованную группу, в состав которой вошли лица, придерживающиеся криминальных традиций. Он и соучастники под угрозой и с применением насилия требовали от арестованных передачи 1,9 миллиона рублей, частью которых в размере 519 тысяч рублей они завладели.
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, московская область (подмосковье), московский областной суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд, Генеральная прокуратура РФ
В Подмосковье вынесли приговор криминальному авторитету Тоакэ

Суд в Подмосковье дал криминальному авторитету Тоакэ 16 лет колонии

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Московский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы преступного авторитета Виталия Тоакэ за вымогательство и занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Московский областной суд вынес приговор в отношении Виталия Тоакэ по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой)… Суд приговорил Тоакэ к наказанию в виде 16 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, не позднее октября 2018 года Тоакэ был наделен в преступной среде статусом "положенца". С ноября 2017 по май 2020 года в СИЗО №6 Московской области он сохранял и формировал идеологию преступного мира. В частности, назначал "смотрящих" из числа арестованных в качестве своих представителей, применял меры ответственности за нарушения сложившихся в преступной среде правил поведения, обеспечивал незаконное проведение азартных игр, организовал сборы денежных средств и совершение особо тяжких преступлений.
Отмечается, что для личного обогащения и пополнения воровского "общака" Тоакэ, известный как "Виталий Раменский", создал организованную группу, в состав которой вошли лица, придерживающиеся криминальных традиций. Он и соучастники под угрозой и с применением насилия требовали от арестованных передачи 1,9 миллиона рублей, частью которых в размере 519 тысяч рублей они завладели.
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Московский областной судГенеральная прокуратура РФ
 
 
